Claude door naar finale Eurovisie Songfestival

Tekst: Dunya Diercks

Het was even nagelbijten tijdens de uitslag van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival maar C’est La Vie van Claude is door naar de finale. Nagelbijten, want de organisatie had iets nieuws bedacht: elke keer kwamen er drie acts in beeld, waarvan er één doorging, waaronder ‘onze’ Claude. Claude zelf was in alle staten, net als Songfestival-minnend Nederland.

Ook andere landen waren te spreken over C’est La Vie. Tijdens de uitzending was het Songfestival voor Nederlanders niet alleen bij de NPO te volgen, maar ook bij de Britse BBC en het Belgische VRT. De commentatoren van deze omroepen waren unaniem enthousiast over Claude. De Belgische commentator Peter Van de Veire vond het optreden van Claude “heel netjes” en voorspelde toen alvast een plekje in de finale: “Heel goed gedaan, Nederland. Proper door naar die finale, dat voel je nu al.”

Catchy

Voor de BBC namen presentatoren Rylan Clark-Neal en Scott Mills het commentaar voor hun rekening. Zij vonden C’est La Vie “echt heel catchy”. Bovendien denken zij dat het lied bij de professionele jury, die pas tijdens de finale hun oordeel gaan vellen, óók in de smaak zal vallen. “Ik denk als dit doorgaat, dit liedje het heel goed gaat doen bij de jury”, aldus een van de Britse commentatoren.

Gezonde spanningen

Claude zei vlak voor zijn optreden tegen NPO1 dat hij vooral “gezonde spanningen” voelde en dat het “helemaal goed” zou komen. Dát is gebleken. De tweede keer dat de zanger weer schittert voor een Eurovisie-miljoenenpubliek is zaterdag tijdens finale van het evenement.

Bekijk Claude’s gehele optreden (nog een keer) hieronder: