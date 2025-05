Oostenrijk wint Eurovisie Songfestival

Tekst: Nicky Molendijk

Oostenrijk heeft zaterdagavond het Eurovisie Songfestival in Basel gewonnen. JJ eindigde zowel na de punten van de vakjury als met de punten van de televoting op de eerste plek met zijn nummer ‘Wasted Love’.

Het was nog even spannend wie de winnaar van dit jaar zou worden. Toen JJ de prijs in ontvangst mocht nemen was hij erg geëmotioneerd. “Bedankt Europa. Heel erg bedankt”, zei hij.

De Nederlandse inzending Claude is twaalfde geworden. Na de punten van de vakjury kwam hij op een vijfde plek te staan, maar na de punten van de televoting eindigde hij op de twaalfde plek. Claude kreeg van het publiek slechts 42 punten.