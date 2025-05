Claude wilde na Eurovisie Songfestival graag dronken worden

Tekst: Nicky Molendijk

Claude stond zaterdagavond op het podium tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending is hierbij op de twaalfde plek geëindigd. Aan tafel bij talkshow Eva vertelt de zanger maandag dat hij graag dronken had willen worden na de finale.

“Ik ben in mijn hele leven maar één keer dronken geweest”, onthult Claude tijdens de talkshow. “Dat was bij een Guus Meeuwis-concert. Natuurlijk. Dat was heel leuk.”

Na de finale van het evenement zei Claude tegen zijn band: “Het zou me niet uitmaken als vandaag de tweede keer wordt, dat is perfect. Ik dacht: we gaan gewoon feesten en genieten en drinken.” Uiteindelijk is de zanger niet dronken geworden, vertelt hij lachend. “Dus het moet nog voor de tweede keer.”