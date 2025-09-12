Ierland dreigt met boycot Songfestival als Israël meedoet

Tekst: Denise Delgado

Ierland doet niet mee aan het Eurovisiesongfestival van 2026 als Israël wordt toegelaten. Dat heeft de Ierse publieke omroep RTÉ donderdag bekendgemaakt.

‘Verschrikkelijke verlies van mensenlevens in Gaza’

“RTÉ neemt het standpunt in dat Ierland niet zal deelnemen aan het Eurovisiesongfestival 2026 als Israël deelneemt,” laat de omroep weten. Volgens RTÉ zou deelname ‘onredelijk’ zijn zolang het bloedvergieten in Gaza voortduurt. De omroep wijst daarnaast op de gerichte aanvallen op journalisten, de beperkte toegang voor internationale media en ‘en de benarde situatie van de resterende gijzelaars’.

Of Ierland daadwerkelijk wegblijft, hangt af van de beslissing van de European Broadcasting Union (EBU).

70e editie in Wenen

De 70e editie van het Songfestival staat gepland voor volgend jaar in Wenen. AVROTROS liet eerder weten voorlopig geen uitspraken te doen over deelname, omdat de gesprekken met de EBU over ‘geopolitieke invloeden’ nog gaande zijn.

Ondertussen is het niet meer mogelijk om en songfestival-nummer in te sturen. Bekijk de video hieronder:

