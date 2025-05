Claude breekt door in Europese hitlijsten na songfestival

Tekst: Denise Delgado

Een week na zijn optreden op het Eurovisiesongfestival in Basel heeft Claude (21) zijn entree gemaakt in meerdere Europese hitlijsten. Zijn nummer ‘C’est La Vie’ slaat vooral aan in IJsland en Litouwen

Europese hitlijsten

In IJsland en Litouwen staat Claude met zijn nummer op plek 13 genoteerd. Ook in Zwitserland (23), Finland (44), Vlaanderen (49), Zweden (53), Oostenrijk (63) en Noorwegen (67) is de track terug te vinden in de lijsten.

Europapa

Toch blijft het succes wat achter bij dat van vorig jaar. Toen groeide Europapa van Joost Klein, ondanks zijn diskwalificatie, uit tot een top 10-hit in talloze landen.

Twaalfde plek

Claude’s finaleoptreden kende een klein haperingetje: door de zenuwen haalde hij twee woorden door elkaar. Desondanks behaalde hij met C’est La Vie een verdienstelijke twaalfde plek.

Claude tijdens het Eurovisiesongfestival

BEELD: GETTY IMAGES