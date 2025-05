Optredens halve finale songfestival online gelekt: Claude vindt het ‘prima’

Tekst: Dunya Diercks

De optredens van de halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn maandagavond gelekt op X, dus ook het optreden van ‘onze’ Claude. Het gaat om beelden die maandagavond in Basel zijn gemaakt tijdens de eerste repetitie met publiek. De eerste halve finale is vanavond.

Wie de beelden heeft gelekt is nog onduidelijk. AVROTROS laat in een reactie aan ANP weten: “Het is wat het is, hoe jammer ook dat de afspraken niet gerespecteerd worden. C’est la vie.” Het is bovendien niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. “Wij zijn inmiddels wel bekend met uitlekken. Het gaat nu om de show van vanavond, dat is veel belangrijker.”

#Eurovision2025



EUROVISION 2025 1st Semifinal

Netherlands nl



Claude – C’est la vie



Full performance

pic.twitter.com/rgVu42YUu2 — ESCSPAIN (@Alvaro722067) May 13, 2025

Motto van dit jaar

Claude zelf kan er ook niet wakker van liggen, zegt hij bij vertrek van het hotel naar de St. Jakobshalle in Basel. “Ik krijg net te horen dat ze gelekt zijn. Maar ja, dat zijn we gewend toch. Het is een beetje het motto van dit jaar.” Zo zou de zanger zijn songfestivalinzending eind februari officieel presenteren, maar een dag eerder lekte het nummer al uit op social media. Dat het nu een tweede keer gebeurt, vindt hij dan ook “prima”, vervolgt hij. “Vanaf het begin lekt alles dus dit kan er ook nog wel bij en vanavond krijgt iedereen het toch te zien. Ik hoop dat iedereen er nog steeds van gaat genieten.”

‘Triest’

De European Broadcasting Union (EBU) laat op hun beurt weten te betreuren dat alle beelden van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival al zijn uitgelekt. “Het is triest dat mensen zoiets doen, maar het laat ook zien hoe groot de vraag is”, zei songfestivaldirecteur Martin Green dinsdag tijdens een persconferentie in Basel.

Beveiliging verscherpen

Vermoedelijk zijn de beelden op de digitale straat terechtgekomen doordat beelden maandagavond met de internationale jury’s werden gedeeld. “We moeten een signaal uitzenden naar de jury’s tijdens die shows”, aldus Green. Omdat de technologie bij de verschillende landen verschilt, kan het zijn dat mensen “kunnen inbreken”. De organisatie blijft proberen de beveiliging te verscherpen, maar dat valt niet mee. “Nogmaals, als je op deze schaal werkt, met zoveel verschillende landen, is het een van die dingen die kunnen gebeuren.”