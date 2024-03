Israël doet toch mee aan Eurovisie Songfestival

Israël doet in mei mee aan het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö. Omroepenkoepel European Broadcasting Union (EBU) heeft de deelname donderdag “na zorgvuldig onderzoek” bevestigd.

De deelname van Israël stond ter discussie omdat de tekst van eerdere keuzes, de nummers October Rain en Dance Forever, een politieke boodschap zou hebben. Volgens de regels van het muziekevenement is dat niet toegestaan. De EBU ging daarna in gesprek met de Israëlische omroep KAN om tot een inzending te komen die wel geschikt is. KAN zegt Hurricane van zangeres Eden Golan zondagavond te willen presenteren.

In October Rain zou een verwijzing hebben gezeten naar 7 oktober, de dag dat Hamas Israël binnenviel. Dance Forever zou over het Nova-muziekfestival gaan, dat destijds door Hamas werd aangevallen. KAN vroeg de schrijvers van de liedjes daarna om de tekst aan te passen, zodat de nummers geen mogelijke politieke lading meer zou bevatten. Volgens de omroep gaat Hurricane, dat werd geschreven op de melodie van October Rain, over een jonge vrouw die uit een persoonlijke crisis komt.

Eerdere weigeringen

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat EBU een liedje om een politieke reden weert. Zo werd in 2009 de Georgische inzending I Don’t Want To Put In, wat een verwijzing zou zijn naar de Russische president Vladimir Poetin, gediskwalificeerd. In 2021 werd Belarus uitgesloten omdat de inzending zou gaan over president Aleksandr Loekasjenko, die de inwoners van zijn land zou leren hoe ze zich moeten gedragen.

Aan de andere kant werd de Oekraïense inzending van 2016, het nummer 1944 van de latere winnares Jamala, wel geaccepteerd. Dat lied ging over de deportatie van de circa 200.000 Krim-Tataren door het schrikbewind van Josef Stalin (1878-1953) en was politiek gevoelig omdat twee jaar eerder de Krim werd geannexeerd door Rusland.

‘Niet-politiek muziekevenement’

Over de deelname van Israël was de afgelopen tijd al veel te doen. In diverse landen werd de EBU opgeroepen het land te weren om de oorlog in Gaza, zoals eerder met Rusland gebeurde na de inval in Oekraïne. De EBU zei in reactie op de kritiek op de deelname van Israël meermaals dat het land gewoon mag meedoen en dat het songfestival een “niet-politiek muziekevenement” is.