Geen Spanje op Songfestival als Israël meedoet

Spanje heeft dinsdag aangekondigd het Eurovisiesongfestival te boycotten als Israël deelneemt ’terwijl het bloedbad in Gaza voortduurt’. Dat maakte de raad van bestuur van de Spaanse omroep RTVE bekend.

Twijfels

Het besluit komt niet geheel onverwacht, aangezien de Spaanse minister van Cultuur eerder al twijfels had geuit over deelname aan het Songfestival.

Andere landen

Eerder lieten onder meer Ierland, IJsland, Slovenië en Nederland weten het festival te mijden als Israël welkom blijft. Spanje is echter het eerste land uit de zogenoemde Big Five – de belangrijkste geldschieters van het festival, waartoe ook Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië behoren – dat officieel dit standpunt inneemt.

Israël houdt intussen vast aan deelname, ondanks de toenemende druk en boycotdreigingen. De European Broadcasting Union beslist in december definitief over de deelname.

