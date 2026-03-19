Angela de Jong steunt Ruud de Wild na beschuldiging van racisme

Angela de Jong heeft het opgenomen voor Ruud de Wild na de ophef over zijn radio-interview met documentairemaker Julie Ng. Volgens de columniste wordt er te zwaar geschut ingezet rond een gesprek dat volgens haar vooral paste in de bekende stijl van de dj.

De makers van Meer Dan Babi Pangang willen dat Ruud de Wild en Lauren Verster openlijk excuses maken voor het interview met Julie. Ook eisen zij dat het duo de documentaire bekijkt en een nagesprek bijwoont over ‘institutionele bias’ ten opzichte van Aziaten. Angela de Jong is het oneens.

Wat is er gebeurd?

Julie schoof een paar weken geleden aan in het programma van Ruud om te praten over haar documentaire over de zoektocht van Chinees-Indische Nederlanders naar hun achtergrond. Volgens haar ging het gesprek echter nauwelijks over de inhoud van de film, maar draaide het vooral om stereotypen over Chinees eten, iets wat zij als racisme bestempelde. De kritiek op het interview bleef niet beperkt tot onvrede achteraf. De makers van Meer dan Babi Pangang willen dat Ruud en Lauren publiekelijk excuses maken en daarnaast actief in gesprek gaan over de bredere beeldvorming rond Aziaten.

Angela de Jong mengt zich in discussie

Angela de Jong wilde er aanvankelijk niet eens over schrijven in haar column, maar besloot dat uiteindelijk toch te doen. Daarbij was ze niet bepaald lovend over het interview zelf. ‘Was het verheffend? Was het heel informatief? Was het bijzonder spits en grappig? Nou nee. Het was gewoon old school Ruud de Wild.’ Toch vindt Angela de officiële klacht en de daaraan gekoppelde eisen buiten proportie. ‘Jongens, serieus? Gaan we hier echt een heel traject voor optuigen? Kun je als documentairemaker misschien ook een keertje kritisch naar jezelf kijken en bedenken dat het niet zo handig was om ‘ja’ te zeggen tegen een schijtlollige dj die entertainment maakt?’

Meer afkeer van Ruud dan bewijs van racisme

Volgens Angela draait een groot deel van de verontwaardiging vooral om een afkeer van Ruud de Wild en Lauren Verster, en minder om de inhoud van het gesprek zelf. Ze stelt dat voor haar nog altijd niet duidelijk is gemaakt wat er precies racistisch was aan het interview. ‘Er is nog niemand die me duidelijk heeft kunnen maken wat er nou precies racistisch was aan dit interview. Ik hoor wel veel mensen die deze claim verwarren met een diepgewortelde hekel aan Ruud de Wild en Lauren Verster. Zeg dát dan gewoon. Dat mag namelijk in dit land.’

