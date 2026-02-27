Gouden Televizier Ring Gala 2025 Ruud de Wild

Ruud de Wild lag wakker van ophef na interview: ‘Ik ben geen racist’

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

Radiomaker Ruud de Wild (56) zegt wakker te hebben gelegen van de beschuldiging van racisme na een interview met documentairemaker Julie Ng (48) in ‘De Wild in de Middag’. Tegen het ANP zegt hij dat het label ‘racist’ hem raakt en dat hij daar slecht van heeft geslapen.

Het gesprek met Julie Ng, die kwam vertellen over haar documentaire Meer Dan Babi Pangang, zorgde voor ophef. De documentaire gaat over de opkomst en mogelijke verdwijning van Chinees-Indische restaurants, met babi pangang als symbool voor culturele vermenging.

Achterhaalde stereotypen

Julie diende een klacht in bij de NPO en stelde dat ze in het item werd gereduceerd tot een karikatuur en dat er achterhaalde stereotypen werden herhaald. Mede-presentator Lauren Verster bood eerder via Instagram al excuses aan.

Niet zo bedoeld

Ruud zegt dat hij zichzelf niet als racist ziet en dat het ook niet zo bedoeld was. Hij erkent wel dat het interview niet goed was verlopen: “Niet mijn beste interview.” Over het satirische onderdeel ‘China Journaal’ waarmee het item werd ingeleid, zegt hij dat dit al jaren bestaat, maar dat hij niet had verwacht dat het zo zou worden opgevat. “Ongemakkelijk? Oké. Racist? Nee,” aldus Ruud.

Gesprek om escalatie te voorkomen

Volgens Ruud is hij inmiddels met Julie in gesprek gegaan om verdere escalatie te voorkomen. Hij zegt dat het gesprek ‘heel goed’ was, maar dat ze verschillend naar de situatie kijken. Ruud benadrukt dat hij geen radio wil maken die verder polariseert.

Lees ook: Ruud de Wild doet aangifte van mislukte roofoverval

Ruud noemt het ‘onhandig’ en zegt dat hij intern ook stevige discussies heeft gevoerd. Over eventuele bedreigingen wil hij niets kwijt. Een woordvoerder van Julie laat aan het ANP weten dat zij er verder niet meer op wil reageren en dat de ophef haar heeft overweldigd.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn
Ruinerwold-zoon Edino verbiedt vader contact met kleinkinderen: ‘Hij heeft dat recht niet’
Dennis Schouten slaat alarm na datalek Odido: ‘Gaat een drama worden’
Leslie Keijzer over oude misstap van partner: ‘Ik wilde elke stap horen’

Uit andere media

Vriendin schuldig voelen

Deze 5 sterrenbeelden voelen zich snel schuldig
Party Steven Kazan 13022026 Ajdj (21)

Hierom stapte Steven Kazàn uit No Way Back VIPS: ‘Doodongelukkig’
Weekend Dennis Schouten ANP

Dennis Schouten slaat alarm na datalek Odido: ‘Gaat een drama worden’
Sante Poriën

Zo maak je je poriën minder zichtbaar
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise