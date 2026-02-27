Ruud de Wild lag wakker van ophef na interview: ‘Ik ben geen racist’

Tekst: Denise Delgado

Radiomaker Ruud de Wild (56) zegt wakker te hebben gelegen van de beschuldiging van racisme na een interview met documentairemaker Julie Ng (48) in ‘De Wild in de Middag’. Tegen het ANP zegt hij dat het label ‘racist’ hem raakt en dat hij daar slecht van heeft geslapen.

Het gesprek met Julie Ng, die kwam vertellen over haar documentaire Meer Dan Babi Pangang, zorgde voor ophef. De documentaire gaat over de opkomst en mogelijke verdwijning van Chinees-Indische restaurants, met babi pangang als symbool voor culturele vermenging.

Achterhaalde stereotypen

Julie diende een klacht in bij de NPO en stelde dat ze in het item werd gereduceerd tot een karikatuur en dat er achterhaalde stereotypen werden herhaald. Mede-presentator Lauren Verster bood eerder via Instagram al excuses aan.

Niet zo bedoeld

Ruud zegt dat hij zichzelf niet als racist ziet en dat het ook niet zo bedoeld was. Hij erkent wel dat het interview niet goed was verlopen: “Niet mijn beste interview.” Over het satirische onderdeel ‘China Journaal’ waarmee het item werd ingeleid, zegt hij dat dit al jaren bestaat, maar dat hij niet had verwacht dat het zo zou worden opgevat. “Ongemakkelijk? Oké. Racist? Nee,” aldus Ruud.

Gesprek om escalatie te voorkomen

Volgens Ruud is hij inmiddels met Julie in gesprek gegaan om verdere escalatie te voorkomen. Hij zegt dat het gesprek ‘heel goed’ was, maar dat ze verschillend naar de situatie kijken. Ruud benadrukt dat hij geen radio wil maken die verder polariseert.

Ruud noemt het ‘onhandig’ en zegt dat hij intern ook stevige discussies heeft gevoerd. Over eventuele bedreigingen wil hij niets kwijt. Een woordvoerder van Julie laat aan het ANP weten dat zij er verder niet meer op wil reageren en dat de ophef haar heeft overweldigd.

BEELD: ANP