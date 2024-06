Ruud de Wild doet aangifte van mislukte roofoverval

NPO Radio 2-dj Ruud de Wild gaat dinsdag aangifte doen van poging tot roof. Dat heeft hij maandagavond aan het ANP gemeld naar aanleiding van uitlatingen die hij deed in zijn radioprogramma De Wild In De Middag. Het gaat om een incident dat vrijdag plaatsvond in Amsterdam.

De dj stelde maandagmiddag aan het begin van de uitzending dat hij bijna het slachtoffer is geworden van een horlogebende. Hij merkte op dat hij gevolgd werd toen hij vrijdag naar een locatie in Amsterdam reed. “Ik was iets vergeten in de auto en pakte dat dus, en toen stond iemand opeens heel vlak achter mij”, aldus De Wild. “Ik zag hem kijken naar mijn horloge. Ik keek hem aan en daar had hij niet op gerekend. Ik had iets zwaars in mijn handen, dat zag er blijkbaar dreigend uit.”

‘Als een gek ervandoor’

Daarna leek de man iets te seinen naar een auto die schuin tegenover het pand stond. De man bleef in de buurt rondhangen toen De Wild weer naar binnenging. “Lang verhaal kort: ik doe de luxaflex open en ik kijk die twee gasten aan, en de auto gaat er als een gek vandoor”, beschreef de radiomaker de situatie in zijn uitzending. Hij onthield wel het kenteken van de auto en belde meteen de politie. “Die was er binnen tien minuten”, aldus De Wild. “Dit was een mislukte overval.”

Geen horloge meer

De dj draagt nu even geen horloge meer, voegde hij er in de uitzending aan toe. Hij meldt aan het ANP dat er ook beelden zijn die de politie gaat bekijken. Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat maandagavond weten dinsdag inhoudelijk op de zaak te kunnen reageren.