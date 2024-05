Olcay Gulsen legt uit waarom relatie met Ruud de Wild strandde

Onderneemster Olcay Gulsen en radio-dj Ruud de Wild maakten in augustus vorig jaar bekend dat hun relatie na vier jaar gestrand was. De twee hebben enorm veel meegemaakt samen: zo stond Olcay Ruud bij toen hij de diagnose darmkanker kreeg en ook waren ze samen te zien in hun eigen realityserie. Waarom het mis ging? “Ik denk dat we gewoon twee heel andere mensen zijn, met andere interesses en andere dingen die we nodig hebben in ons leven”, zegt Olcay tegen glossy VROUW.

De verschillen tussen hen kwamen pas echt naar boven toen de twee gingen samenwonen, legt de 43-jarige duizendpoot uit. “Ruud is veel meer iemand die een ritmisch bestaan heeft, terwijl ik impulsief ben. Ik wil niet in januari al mijn juli-vakantie plannen, daar krijg ik jeuk van. Het waren veel van dit soort kinderachtige dingen, waarvan ik bij mezelf dacht: are you kidding me, waarom ben jij zo? Dat gevoel kreeg ik niet weg. Ik denk dat we er allebei op onze eigen manier heel lang mee hebben gezeten voordat we durfden toe te geven: hé, dit werkt niet.”

Geen vrienden

Het besluit om een einde aan de relatie te breien kwam vooral van Olcay, omdat ze niet wil settelen maar vooral het maximale uit haar leven wil halen, legt ze uit. Inmiddels zijn ze ook geen vrienden meer. “Ruud vindt dat een beetje lastig, maar ik hoop dat we straks in een fase komen waarin we wel weer normaal contact met elkaar hebben. Ik heb namelijk het idee dat we eigenlijk veel betere vrienden zijn dan geliefden.”

Ze hoop dat Ruud snel een leuke, nieuwe liefde vindt en zelf heeft ze ook niet stilgezeten. Olcay heeft al drie dates achter de rug, maar daar kreeg ze het vooral “benauwd” van. “Je ontmoet toch mannen die al langere relaties hebben gehad en vaak ook kinderen hebben. Voordat je het weet, gaat het tijdens zo’n date over hun exen of hun kinderen. Ik zat er soms echt bij van: can somebody shoot me?” De romantiek is vooralsnog dus nog ver te zoeken, maar Olcay zit er niet mee: “tenzij ik ineens betoverd word door iemand, blijf ik voorlopig happy single.”