Ruud de Wild is opnieuw verliefd

NPO Radio 2-dj Ruud de Wild is weer verliefd. Dat zegt de 55-jarige radiomaker zaterdag in de podcast GeenFilter als reactie op de vraag hoe het gaat met zijn liefdesleven.

“Dat zit heel goed”, antwoordt hij. Daarna vraagt presentator Farja Farvardin door en wil weten of de dj gelukkig en verliefd is. Daarop antwoordt hij twee keer “ja”. Hij geeft verder geen toelichting op zijn verliefdheid of over zijn huidige relatiestatus.

De dj had de afgelopen jaren een relatie met Olcay Gulsen. Het koppel maakte afgelopen zomer bekend uit elkaar te zijn.