Activisten Dreigen Show Lenny Kuhr Te Verstoren

Lenny Kuhr stopt eerder dan verwacht als zangeres: ‘Pijn in het hart’

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/02/2026

Zangeres Lenny Kuhr (75) gaat stoppen met optreden. De winnares van het Eurovisie Songfestival in 1969 met De Troubadour kondigt haar afscheid aan.

De beslissing komt ‘wat eerder dan gedacht’, meldt de zangeres. Het nieuws deelt Lenny via Instagram. Daarbij noemt ze zowel persoonlijke redenen als de wens om een waardig afscheid te kunnen nemen, samen met haar man en muzikanten.

Lees ook: Lenny Kuhr geschrokken van ‘grote haat’ op gezichten van activisten die concert verstoorden

Aankondiging op Instagram

Op Instagram schrijft Lenny: ‘Hierbij kondig ik, wat eerder dan gedacht, mijn afscheid aan. Vervuld van dankbaarheid om zo’n lang leven, verliefd op de muze die mij altijd voorging, zeg ik dit met pijn in mijn hart. Dankbaar om al het moois dat ik hier in dit land met jullie kon delen, maar waar nu, naast de gezondheid van Rob, de verdeeldheid een rol speelt in mijn eerdere vertrek. ‘Wij spelen LICHT t/m dit seizoen dat in mei 2026 eindigt. Op deze manier wil ik jullie en ons, mijn man Rob die zoveel jaar mijn boekingen deed, voor ons kookte op alle speelplekken, achter de cd tafel stond, mijn muzikanten Freek en Frans en mijzelf de gelegenheid geven waardig afscheid te nemen van elkaar en van de muziek die wij samen maken en maakten.’

Tekst gaat verder onder de post.

Een waardig afscheid

Lenny Kuhr is nog even te zien en horen: ‘Wij spelen LICHT t/m dit seizoen dat in mei 2026 eindigt. Op deze manier wil ik jullie en ons, mijn man Rob die zoveel jaar mijn boekingen deed, voor ons kookte op alle speelplekken, achter de cd tafel stond, mijn muzikanten Freek en Frans en mijzelf de gelegenheid geven waardig afscheid te nemen van elkaar en van de muziek die wij samen maken en maakten.’

Lees ook: Lenny Kuhr gaat weer op tour: ‘Ik kies ervoor niet bang te zijn’

Foto: ANP

Uit andere media

Weekend De Hanslers

Onder deze omstandigheden begon Mike Hansler zijn relatie met Veerle

Op de première van De Bevers Zijn Er Bijna vertelde Mike Hansler samen met zijn nieuwe vriendin Veerle hoe hun allereerste afspraakje verliep. Het was hun eerste rode loper samen en het gaat goed met hen. John en Kees de Bever hadden het koppel uitgenodigd voor de voorstelling.
Party De Hanslers

Zo zag de eerste date van Mike Hansler met Veerle eruit

Op de première van ‘De Bevers Zijn Er Bijna’ schitterden Mike Hansler en zijn nieuwe vriendin Veerle voor het eerst samen op de rode loper. Het koppel vertelde dat het goed met hen gaat. John en Kees de Bever nodigden De Hanslers en Veerle persoonlijk uit voor de feestelijke avond.
Vriendin wegen weegschaal

Wat is het betrouwbaarst: je ochtend- of avondgewicht?

Het ene moment weeg je ineens een kilo meer dan een paar uur eerder. Frustrerend, maar ook logisch. De vraag is alleen: wanneer zegt dat getal op de weegschaal écht iets?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien