Lenny Kuhr stopt eerder dan verwacht als zangeres: ‘Pijn in het hart’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zangeres Lenny Kuhr (75) gaat stoppen met optreden. De winnares van het Eurovisie Songfestival in 1969 met De Troubadour kondigt haar afscheid aan.

De beslissing komt ‘wat eerder dan gedacht’, meldt de zangeres. Het nieuws deelt Lenny via Instagram. Daarbij noemt ze zowel persoonlijke redenen als de wens om een waardig afscheid te kunnen nemen, samen met haar man en muzikanten.

Aankondiging op Instagram

Op Instagram schrijft Lenny: ‘Hierbij kondig ik, wat eerder dan gedacht, mijn afscheid aan. Vervuld van dankbaarheid om zo’n lang leven, verliefd op de muze die mij altijd voorging, zeg ik dit met pijn in mijn hart. Dankbaar om al het moois dat ik hier in dit land met jullie kon delen, maar waar nu, naast de gezondheid van Rob, de verdeeldheid een rol speelt in mijn eerdere vertrek. ‘Wij spelen LICHT t/m dit seizoen dat in mei 2026 eindigt. Op deze manier wil ik jullie en ons, mijn man Rob die zoveel jaar mijn boekingen deed, voor ons kookte op alle speelplekken, achter de cd tafel stond, mijn muzikanten Freek en Frans en mijzelf de gelegenheid geven waardig afscheid te nemen van elkaar en van de muziek die wij samen maken en maakten.’

Een waardig afscheid

Foto: ANP