Lenny Kuhr gaat weer op tour: ‘Ik kies ervoor niet bang te zijn’

Zangeres Lenny Kuhr gaat het komende seizoen weer op tournee. Dat maakt de 74-jarige zangeres bekend in De Telegraaf. Zij wist niet of zij nog een grote tournee wilde doen nadat activisten in maart een optreden van haar in Waalwijk verstoorden. Zij riepen pro-Palestijnse leuzen en scholden Kuhr uit.

“Ik kies ervoor om niet bang te zijn”, aldus Kuhr. “Ondanks die afgrijselijke middag voel ik mij nu veilig. Tegenover die haatberichten en doodsbedreigingen zijn er ook veel steunbetuigingen.” Kuhr treedt het komende seizoen meer dan dertig keer op. Rond haar concerten blijven wel speciale maatregelen van kracht. “Vanzelfsprekend hebben we veiligheidsmaatregelen getroffen. Maar daarover kan ik niets vertellen.”

Ook vertelt de zangeres dat het goed gaat met haar kleinzoon Ozz. De jongen dient in het Israëlische leger en raakte gewond bij een aanval. “Ozz heeft op zo’n jonge leeftijd al zoveel narigheid gezien”, zegt Kuhr. “Gelukkig wordt hij in het leger goed begeleid, ook door gesprekken met een psycholoog.” Zij spreekt haar kleinzoon regelmatig via de app. “Dat stelt mij gerust. En dat geldt ook voor mijn kleindochter Lihi, die eveneens dienstplichtig is. Ze zijn blijmoedig en enorm volwassen voor hun leeftijd. Ik ben onbewust dag en nacht in gedachten bij ze.”