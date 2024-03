Lenny Kuhr geschrokken van ‘grote haat’ op gezichten van activisten die concert verstoorden

Lenny Kuhr heeft de verstoring van haar concert door pro-Palestijnse activisten als antisemitisch ervaren. Dat stelde de zangeres maandagavond in het NOS Journaal. “Dit was anti-joods en anti-Israël”, aldus Kuhr.

“Maar de haat op hun gezichten was zó verschrikkelijk groot. Ik voelde dat deze haat veel groter was dan het land Israël, en de woorden die zij zeiden.” De zangeres denkt dat de activisten “mij en mijn kinderen en kleinkinderen noemen omdat ze Joodse kinderen zijn en in Israël wonen. En omdat mijn twee kleinkinderen dienstplichtig zijn in het leger.”

Concerten gaan door

Kuhr en haar man lieten maandag al weten dat alle concerten gewoon doorgaan, ondanks de verstoring. Theater Geert Teis in Stadskanaal heeft de kaartverkoop voor het concert op dinsdag wel stilgelegd, na overleg met de gemeente en politie. Op de manier kunnen mensen die al een kaartje hebben gewoon het concert bezoeken en kunnen activisten nu geen kaartjes meer kopen om alsnog naar de bijeenkomst te komen, stelt het theater.