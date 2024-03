Concert Lenny Kuhr verstoord door pro-Palestijnse activisten: ‘Enorme explosie van agressie’

Pro-Palestijnse activisten hebben zondagmiddag een concert van Lenny Kuhr in Waalwijk verstoord. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf. De 74-jarige Kuhr heeft aangifte gedaan.

Vier mensen klommen zondagmiddag het podium op en riepen pro-Palestijnse leuzen als “from the river to the sea, Palestine will be free”. Medewerkers van het theater hebben de activisten de zaal uitgezet. De politie heeft geen verdachten aangehouden.

‘Schuldig aan genocide’

Kuhr heeft aan De Telegraaf laten weten dat ze werd uitgescholden voor terrorist. “Ze riepen dat ik schuldig was aan genocide en ze noemden ook de namen van mijn kinderen in Israël en van mijn kleinkinderen, die dienstplichtig zijn. Het was een enorme explosie van agressie.” Kuhr is “verbijsterd” door het incident, maar stopt niet met haar tournee.

Kleinzoon gewond bij Hamas-aanval

De zangeres, vooral bekend van de nummers De Troubadour en Visite, reisde eind vorig jaar nog naar Israël. Haar kleinzoon, die in het Israëlische leger zit, was gewond geraakt bij een Hamas-aanval.

Beeld: ANP