Gordon appte Prime Video over Ferry Doedens: ‘Als iets hem overkomt, hebben jullie bijgedragen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De docuserie Ferry Lost over Ferry Doedens zorgt voor flinke kritiek in de ochtendshow van Radio 10.

De driedelige serie staat sinds afgelopen maandag online en laat zien hoe Ferry Doedens kampt met een grote drugs- en gokverslaving. Eerder, na de trailer van Ferry Lost, uitte Gordon Heuckeroth zijn zorgen of er een grens was overschreden en besloot hij op verzoek van maker Sascha Visser de documentaire eerst af te wachten. Nu het geheel te zien is, klinkt de verontwaardiging van Gordon en Froukje de Both des te harder.

Verontwaardiging in de studio

Froukje vraagt zich hardop af of Ferry momenteel wel wilsbekwaam is: ‘Wij denken allebei: is hij wel toerekeningsvatbaar op dit moment?’ Dat Ferry aan het eind toestemming geeft voor uitzending en bij het terugzien van de beelden denkt dat het wel meevalt, maakt het voor Gordon extra zorgelijk: ‘Juist het feit dat hij dat niet zelf ziet, is natuurlijk een heel groot probleem. Hoe kun je zo’n jongen nou zo in beeld brengen?’ Volgens Froukje oogt de serie sensationeel, met onder meer dreigende muziek: ‘Je had het ook op een andere manier kunnen insteken, meer hulpbehoevend.’ Gordon is het daarmee eens en raadt mensen af om te kijken.

Keerpunt in aflevering twee

Voor Froukje kwam het keerpunt in de tweede aflevering, toen naar drugsgebruik werd gevraagd. De beelden raken ook Gordon: ‘De totale ontreddering die ik zie bij iemand, ik heb zelf mijn problemen gehad met drank en drugs en ik weet wat het met je kan doen. Ik denk dat heel veel mensen die ook deze problemen hebben en die deze documentaire zien denken: oh mijn hemel, hoe kan het dat je zo jezelf te grabbel gooit en dit laat zien? Dit doe je niet om andere mensen te helpen.’ Gezien de schaarse inkomsten die te zien zijn, vermoedt hij dat Ferry ‘ja’ zei tegen deelname om geld te krijgen.

Mail aan Prime Video

Gordon stuurde directeur Kaja Wolffers van Prime Video een bericht: ‘Ik reageer zelden op iets wat op zenders verschijnt, maar dit dieptrieste document over Ferry Doedens had nooit mogen worden uitgezonden. Het is werkelijk ver beneden alle peil hoe de maker hier te werk is gegaan. Als zender heb je ook je verantwoordelijkheid en als deze jongen er binnen afzienbare tijd misschien niet meer is of dat er iets hem overkomt, dan hebben jullie hiertoe aan bijgedragen. Als ik jullie was zou ik per onmiddelijk deze serie van de buis halen. Sorry, ik moest dit kwijt.’ Kaja zou hebben laten weten dat naar zijn mening documentaires niet altijd een happy end hoeven te hebben, maar dat hij de feedback waardeert.

