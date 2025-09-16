Foto’s! Prinsjesdag 2025: Koninklijke balkonscène op Paleis Noordeinde

Tekst: Denise Delgado

Vandaag is het Prinsjesdag! En natuurlijk hoort daar traditiegetrouw de balkonscène bij op Paleis Noordeinde. Wij verzamelden de mooiste foto’s van het koninklijk gezelschap!

Na het voorlezen van de troonrede in de Koninklijke Schouwburg keerde koning Willem-Alexander met zijn gezin terug naar Paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène.

Ariane voor het eerst aanwezig

Voor prinses Ariane was het een bijzonder moment: zij verscheen dit jaar voor het eerst op het balkon, samen met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien.

Prinsjesdag: Aankomst Koninklijke Stoet Bij Paleis Noordeinde En Balkonscène

Prinsjesdag 2025: Balkonscène op Paleis Noordeinde

Met een korte zwaai naar het publiek sloten de royals het officiële gedeelte van Prinsjesdag feestelijk af.

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online