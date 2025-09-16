Prinsjesdag 2024

Alles wat je moet weten over Prinsjesdag

Tekst: Denise Delgado

16/09/2025

Vandaag is het Prinsjesdag! We nemen je mee door het programma van de dag en laten je ook een paar mooie oude foto’s van eerdere edities zien.

Prinsjesdag valt elk jaar op de 3e dinsdag in september. Koning Willem-Alexander gaat met de Glazen Koets naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens een Verenigde Vergadering der Staten-Generaal zal de koning de Troonrede uitspreken. Daarin worden de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar gepresenteerd. Daarna biedt de minister van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2025 aan.

Koninklijk gezelschap

De Troonrede vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Naast de Koning zijn ook Koningin Máxima, Prinses van Oranje, Prinses Alexia, Prinses Ariane, Prins Constantijn en Prinses Laurentien aanwezig. Het koninklijk gezelschap arriveert per Koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde. Na de Troonrede keren ze terug naar Paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène.

Programma van de dag

  • 11.30 uur: Vertrek van de Eerste en Tweede Kamerleden naar de Koninklijke Schouwburg.
  • 11.45 uur: Opstelling van de militaire erewacht langs de route en bij de Schouwburg.
  • 11.50 – 12.45 uur: Aankomst van Tweede Kamer, Eerste Kamer en de commissie van in- en uitgeleide.
  • 13.00 uur: Opening van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal en vertrek van de Koninklijke stoet.
  • 13.15 uur: Aankomst van het koninklijk gezelschap bij de Schouwburg; de Koning spreekt de Troonrede uit.
  • 14.00 uur: Koninklijke stoet keert terug bij Paleis Noordeinde; balkonscène.
  • 15.30 uur: De minister van Financiën biedt het koffertje met Miljoenennota en Rijksbegroting aan in de Tweede Kamer.

Prinsjesdag 2018

Koninklijke Familie Zwaait Vanaf Paleis Noordeinde Bewerk Job | Terug
Koninklijke Familie Zwaait Vanaf Paleis Noordeinde

Prinsjesdag 2019

Anp 202138268

Prinsjesdag 2020. De koning spreekt de troonrede uit.

Prinsjesdag: Koning Spreekt Troonrede Uit

Prinsjesdag 2022. Prinses Amalia is erbij!

Anp 455078695

Prinses Alexia ging op haar eerste Prinsjesdag in 2023 gekleed in een roze japon van Zhivago. In haar kapsel droeg ze een vermaakte haardecoratie uit de garderobe van haar moeder.

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2024

Prinsjesdag 2024

BEELD: ANP
