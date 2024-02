Victoria Beckham breekt voet in sportschool

Victoria Beckham heeft haar voet gebroken. Dat is gebeurd toen ze viel in de sportschool.

Op sociale media deelt David Beckham, die met Victoria is getrouwd, een foto van haar voet in het gips. “Blijkbaar was het kleine ongelukje van mijn vrouw in de sportschool een botbreuk”, schrijft hij. Daarbij deelt hij een emoji die droevig kijkt.

Op Valentijnsdag deelde Victoria al dat ze was gevallen in de sportschool. “Fijne Valentijnsdag voor mij… ik ben gevallen in de gym!”, schreef ze toen.