Britney Spears meldt zich vrijwillig aan bij een afkickkliniek na arrestatie voor rijden onder invloed

Tekst: Evelien Berkemeijer

Britney Spears heeft zich vrijwillig laten opnemen in een behandelcentrum, kort nadat ze in maart werd gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed in Ventura County.

Dat bevestigde een vertegenwoordiger van Britney Spears, deelt de LA Times. Het is niet duidelijk wanneer de zangeres zich precies heeft aangemeld. Haar laatste bericht op Instagram verscheen zaterdag rond 19.00 uur.

Lees ook: Oops! Britney Spears opgepakt voor rijden onder invloed

Aanhouding in maart

In maart werd Britney Spears ’s nachts aangehouden door de California Highway Patrol. Volgens de instantie reed ze naar verluidt ‘grillig met hoge snelheid’ en vertoonde ze ’tekenen van intoxicatie’. Agenten zouden ook een ‘substantie’ in haar auto hebben gevonden, aldus een bron binnen de politie aan de LA Times. Ze werd om 3 uur gearresteerd en kort na 6 uur ’s ochtends weer vrijgelaten.

Zorgen om welzijn

Sinds het einde van haar bijna veertien jaar durende voogdij in 2021 zijn fans bezorgd gebleven om het welzijn van Spears. De zangeres stelde destijds dat de regeling misbruikend was. In 2023 voerde de politie nog een welzijnscontrole uit nadat ze op camera had gedanst met twee grote messen, waarvan Spears later zei dat die nep waren.

Rechtszaak op komst

Ook in 2024 was er opnieuw onrust, toen ambulancemedewerkers naar haar hotelkamer werden geroepen vanwege een verstuikte enkel na een ruzie met haar toenmalige vriend. Na de arrestatie in maart liet een vertegenwoordiger van Britney aan The Times weten: ‘Dit was een ongelukkig incident dat volkomen onvergeeflijk is.’ Spears moet op 4 mei voor de rechter verschijnen in de zaak rond de verdenking van rijden onder invloed.