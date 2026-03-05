Oops! Britney Spears opgepakt voor rijden onder invloed

Britney Spears (44) is woensdagavond in Ventura County (Californië) aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De arrestatie zou rond 21.30 uur lokale tijd hebben plaatsgevonden en is uitgevoerd door de California Highway Patrol.

Weer vrijgelaten

Uit gevangenis-/detentieregistraties blijkt dat Britney na haar aanhouding enkele uren later weer is vrijgelaten. Verschillende media melden dat een rechtbankverschijning gepland staat.

Nog weinig details

Wat er precies aan de aanhouding voorafging, is vooralsnog niet uitgebreid naar buiten gebracht. Ook is er (nog) geen officiële reactie van Britney of haar team.

De arrestatie komt kort na berichten dat de zangeres recent een (permanent) contactverbod kreeg tegen een man die haar zou hebben lastiggevallen.

