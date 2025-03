Britney Spears ‘steekt badkamer in de fik’

Tekst: Dunya Diercks

Er is opnieuw brand geweest in de villa van Britney Spears. Bij een filmpje op Instagram, waarop de 43-jarige zangeres in een luipaardbodysuit wild dansend voor een brandende haard te zien is, schrijft ze dat ze haar badkamer in de hens heeft gezet.

Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen, schrijft ze er niet bij. “Ik ben wel vier maten afgevallen door deze bodysuit aan te trekken – heb al een tijdje niet gedanst”, pent de zangeres. “Ik heb mijn badkamer laten afbranden, rende als een gek terug naar het huis omdat er een taart in de oven stond en eerlijk: ik ben het zat om de logica van dingen te zien.”

Sportzaal in de hens

Vijf jaar geleden had Britney een vergelijkbaar incident: toen had ze “een ongelukje” en zette ze de sportzaal in haar huis in brand. “Ik liep langs de kamer, vlammen… BOEM!!!”, schreef ze destijds. Gelukkig ging het alarm tijdig af en raakte niemand gewond. Later legde ze uit: “Ik had twee kaarsen en ja, van het één kwam het ander en toen brandde mijn sportzaal af. We hebben nog twee apparaten over en ik ga jullie laten zien hoe ik die gebruik.”