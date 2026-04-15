Malgosia uit B&B Vol Liefde duikt op in Flikken Maastricht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Malgosia uit B&B Vol Liefde 2024 blijft ook na haar programma-deelname regelmatig op televisie verschijnen. Na haar eerdere aanwezigheid in House Of Villains heeft ze nu een klein rolletje te pakken in het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht.

Eerder was Malgosia dit jaar ook al op tv te zien in The Voice of Holland. Daar verscheen ze als trouwe supporter van haar dochter Nathalie Blue, die het schopte tot The Knockouts.

Malgosia in Flikken Maastricht

De rol van het reality-gezicht in Flikken Maastricht is beperkt, maar toch opvallend genoeg om te benoemen. In de achtste aflevering speelt ze de zus van een Poolse man die in Nederland om het leven is gekomen en van wie de dood vragen oproept.

Samen met dochter Nathalie Blue

Malgosia is samen met Nathalie Blue in beeld tijdens een online gesprek met rechercheurs Eva van Dongen en Jeroen Vermeer. De aflevering waarin ze te zien is, wordt op vrijdag 17 april om 20.30 uur uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1.

Bron: TV-gids