Dochter van B&B-verschijning Malgosia stapt in The Voice of Holland

Tekst: Evelien Berkemeijer

De aandacht rond Malgosia krijgt een nieuw hoofdstuk: haar dochter Nathalie Blue doet mee aan The Voice of Holland. De zangeres zingt al jaren en werkte eerder samen met grote namen.

Malgosia blijft ondertussen overal opduiken, ook in House of Villains. Intussen bekend met televisie, vraagt ze zich af of haar eigen aanwezigheid rond de opnames straks wordt teruggesnoeid. Ze zegt overuren te hebben gemaakt tijdens de opnames van The Voice Of Holland.

Nathalie Blue maakt debuut bij The Voice of Holland

Volgens Malgosia werd Nathalie rechtstreeks benaderd door de makers van het programma. De auditie wordt, zo klinkt het, pas rond de zevende uitzending uitgezonden. Nathalie heeft ruime podiumervaring en meerdere samenwerkingen achter de rug, waardoor de verwachtingen hooggespannen zijn. De familie-aanwezigheid op de set speelt daarbij op de achtergrond mee, al is Nathalie de deelnemer en niet haar moeder.

Malgosia over ervaring TVOH

Malgosia zegt te zijn geschrokken van het commentaar van coaches en vindt dat jong talent daartegen beschermd moet worden. RTL laat weten dat er uitgebreide begeleiding is met coaches en psychologen om kandidaten een warm bad te bieden. Die spanning zal ongetwijfeld doorwerken wanneer Nathalies auditie later dit seizoen op tv komt.

FOTO: ANP