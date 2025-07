Hond Mart Hoogkamer vermist: ‘Wij zijn kapot’

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Mart Hoogkamer. Samen met zijn vriendin Jennifer en hun dochtertje is de zanger op vakantie in Spanje. Hierdoor hebben ze hun hond Ciro bij een tijdelijk vakantieadres ondergebracht, maar de herder is in de nacht van woensdag op donderdag weggelopen.

Ciro is nu vermist en om die reden heeft de zanger een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de vinder of tipgever. Op Instagram schrijven Mart en Jennifer: “Wij zijn kapot van het nieuws en hopen dat hij zo snel mogelijk gevonden wordt.”

Ook geeft het stel aan dat de hond best angstig is. “Liever niet zelf benaderen”, schrijven ze er daarom bij.