Eva Jinek openhartig over salaris: ‘Gigantisch groot’

Eva Jinek verdient naar eigen zeggen bij de AVROTROS “een gigantisch salaris”. Er is geen sprake van een salarisconstructie zoals eerder werd gesuggereerd. “Ik krijg van niemand anders dan de AVROTROS geld”, aldus de presentatrice in het programma Roos op NPO Radio 1.

Jinek heeft begin dit jaar RTL ingeruild voor de AVROTROS. Enige tijd gingen er geruchten over een vermoedelijke salarisconstructie, waarbij een presentator ook via bijvoorbeeld een eigen bv een inkomen genereert. Jinek, die bij RTL een veelvoud zou verdienen van wat een NPO-presentator mag verdienen, zou anders wel erg veel geld moeten inleveren met haar overstap. De AVROTROS ontkrachtte eerder al dat er sprake was van een salarisconstructie. Bij de omroep kan Jinek maximaal 233.000 euro verdienen.

“Het was ook een onwerkelijk salaris, dat is ook gewoon zo. Het was fantastisch”, zegt Jinek nu over haar tijd bij RTL. “Maar dat salaris dat ik nu krijg is nog steeds een gigantisch groot salaris. En ik krijg een ander soort leven dat voor mij veel beter past.” De talkshowpresentatrice zegt het belangrijk te vinden om meer tijd met haar man en kinderen door te brengen. “Voor mij is het een no-brainer.”

Jinek begint na de zomer met haar talkshow, die om 19.00 uur begint. De show is vier dagen per week te zien, acht maanden lang. “Ik ben niet iemand anders geworden. Ik ben dezelfde journalist die ik altijd ben geweest”, zegt ze over de invulling van de show. “Ik hou van mooie gesprekken die iets langer duren dan in mijn talkshow de afgelopen jaren.”