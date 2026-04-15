Sneer van Timothée Chalamet slaat terug en jaagt kaartverkoop aan

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wat begon als een denigrerende opmerking van acteur Timothée Chalamet over ballet en opera, heeft zich voor het Royal Ballet and Opera juist uitbetaald in extra aandacht en meer verkochte kaarten.

De Londense cultuurinstelling zag de publieke verontwaardiging over de uitspraak van de Hollywoodster omslaan in een golf van betrokkenheid op sociale media. Volgens directeur Alex Beard leverde datonline bereik én direct meer kaartverkoop op. Ook elders in de podiumkunstensector werden de woorden van Chalamet aangegrepen als onverwachte promotiestunt.

Reactie zonder verheven toon

Beard vertelde aan The Times dat het Royal Ballet and Opera bewust niet bombastisch wilde reageren op de uitlatingen van Chalamet. ‘Ik vond het belangrijk dat we niet met een hoogdravende reactie op Chalamet reageerden,’ zei Beard. In plaats daarvan koos het gezelschap voor een luchtige boodschap waarin onder meer werd benadrukt dat het grootste deel van het publiek bestaat uit twintigers en dertigers. Volgens de directeur werkte dat uitstekend: ‘En weet je wat? Ons bericht kreeg tweeënhalf miljoen interacties en een half miljoen shares, alleen al op Instagram. En onze kaartverkoop kreeg een onmiddellijke boost.’ Daar voegde hij nog aan toe: ‘Dus proost, Timmy!’

Opmerking zorgt voor ophef

Chalamet deed zijn inmiddels omstreden uitspraak in februari tijdens een gesprek met Matthew McConaughey aan de Universiteit van Texas, waar werd gesproken over het behoud van de filmkunst. Daarbij zei de acteur: ‘Ik wil niet werken in de balletwereld, of de opera, of in disciplines waar ze zeggen: “Hé, houd dit in leven, ook al geeft niemand er meer om”‘. Meteen daarna probeerde Chalamet de scherpe toon te verzachten met: ‘Alle respect voor alle ballet- en operamensen’. Toch leidde de opmerking tot kritiek vanuit de wereld van toneel, opera en ballet.

Ook Seattle Opera slaat munt uit rel

Niet alleen in Londen bleek de rel commercieel bruikbaar. Seattle Opera gebruikte de uitspraken van Chalamet als marketingmiddel voor een aankomende uitvoering van Carmen. Via Instagram riep het gezelschap bezoekers op om de promotiecode TIMOTHEE te gebruiken voor korting op geselecteerde kaarten in dat weekend. Daarbij werd met een knipoog toegevoegd: ‘Timmy, jij mag hem ook gebruiken’. Onder andere Chantal Janzen reageerde enthousiast onder deze post.