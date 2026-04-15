FC Groningen weerspreekt uitspraken van Wilfred Genee over Arjen Robben

Tekst: Evelien Berkemeijer

FC Groningen heeft fel gereageerd op de uitspraken van Wilfred Genee over een conflict met Arjen Robben langs het voetbalveld.

Wilfred Genee vertelde in Vandaag Inside en op Radio 538 over het akkefietje waarbij hij door de coach werd geduwd. Volgens Wilfred ging Arjen Robben tijdens de wedstrijd tekeer tegen de scheidsrechter. FC Groningen spreekt die lezing nu nadrukkelijk tegen.

Kritiek op aantijgingen

Op X laat de club weten: ‘FC Groningen voelt de behoefte te reageren op de aantijgingen aan het adres van onze collega Arjen Robben door Wilfred Genee. De club ontkent dat Arjen de scheidsrechter tijdens of rondom de wedstrijd onheus heeft bejegend, hetgeen inmiddels ook door de scheidsrechter zelf is bevestigd. Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach.’

Tekst gaat verder onder post.

Wat wij zien en weten is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach. 2/6 — FC Groningen (@fcgroningen) April 14, 2026

Rol van Wilfred Genee

Volgens FC Groningen lag de situatie anders dan Wilfred heeft geschetst. De club schrijft: ‘In de rust is hij in gesprek met de scheidsrechter, waarbij Wilfred Genee – die daar als ouder aanwezig is – zich onuitgenodigd met dit gesprek gaat bemoeien, nadat hij zich eerder tijdens de warming-up ook al ongevraagd op het veld had begeven.’ Daarmee legt de club de verantwoordelijkheid voor het voorval nadrukkelijk bij Wilfred.

Kwestie voor de club afgedaan

FC Groningen kan zich wel vinden in het bredere punt dat Wilfred aansneed over ouders langs de lijn. ‘Als voetbalverenigingen erkennen wij samen met de KNVB, dat bemoeienis van ouders rondom het voetbalveld een terugkerend probleem vormt dat wij ongewenst vinden. Aangezien het hier een persoonlijk gesprek betreft tussen trainer en scheidsrechter vinden wij als club dat ouders zich hiermee niet horen te bemoeien. En omdat Arjen in onze ogen niets onbehoorlijks doet, beschouwen wij deze kwestie als afgedaan.’ De club sluit af met: ‘Arjen laat weten geen behoefte te hebben hieraan nog verder aandacht te besteden en richt zich volledig op zijn rol als trainer/coach.’

Wilfred Genee in Vandaag Inside over Arjen Robben

Halverwege onderstaande video vertelt Wilfred over de situatie.