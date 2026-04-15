Herdenkingsplek voor Sonja Barend open in Beeld & Geluid Hilversum

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie afscheid wil nemen van Sonja Barend, kan woensdag terecht bij Beeld & Geluid in Hilversum. Daar is vanaf 11.00 uur een plek ingericht waar bezoekers een boodschap kunnen achterlaten.

In het condoleanceboek kunnen mensen hun medeleven opschrijven. Ook zijn er beelden van Sonja Barend te zien. De herdenkingsplek is bereikbaar in een openbare ruimte van het gebouw.

Sluiting museum geen belemmering

Dat Beeld & Geluid tot en met 16 april gesloten is, staat los van het condoleanceregister. Volgens een woordvoerder heeft die tijdelijke sluiting te maken met een overstap naar een andere stroomvoorziening. Daardoor moet de collectie worden nagekeken, maar de herdenkingsplek voor Sonja Barend blijft wel toegankelijk.

Tekst gaat verder onder video.

Herdenking in de hal

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid liet zondag al weten dat er een register zou komen voor de presentatrice. In de hal van het media-instituut is daarvoor een herdenkingshoek gemaakt. Bezoekers kunnen daar niet alleen tekenen, maar ook fragmenten uit haar loopbaan bekijken.

Uitvaart blijft besloten

Sonja Barend overleed zaterdag op 86-jarige leeftijd. BNNVARA maakte namens de familie bekend dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt. Wanneer en waar die wordt gehouden, is niet bekendgemaakt. Barend werkte vanaf de jaren zeventig tot 2005 voor de Vara en groeide uit tot een van de bekendste tv-gezichten van Nederland. Daarom werd ze ook wel de ‘koningin van de talkshow’ genoemd.

Bron: AD