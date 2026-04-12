Sonja Barend overleden op 86-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig tv-presentatrice Sonja Barend is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Haar vroegere werkgever BNNVARA maakte het nieuws zondag bekend.

Volgens de omroep overleed Sonja Barend zaterdag 11 april thuis, in het bijzijn van haar familie.

Treurig nieuws bij BNNVARA

De omroep noemt haar overlijden een groot verlies. In een verklaring schrijft BNNVARA: ‘Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Sonja Barend op zaterdag 11 april thuis in het bijzijn van haar familie is overleden. Met haar verliest Nederland een van de grootste televisiepersoonlijkheden die het land heeft gekend, en verliest BNNVARA een icoon dat het gezicht en het geweten van de omroep mede heeft gevormd.’

Grote invloed op televisie

BNNVARA benadrukt dat Sonja een bepalende rol speelde in de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. De omroep schrijft daarover: ‘Sonja bepaalde de norm. Met haar ongeëvenaarde scherpte, betrokkenheid en morele kompas gaf zij richting aan het publieke debat. In een tijd waarin televisie nog gevormd werd, vormde zij het medium; met gesprekken die ertoe deden, met een toon die respectvol én onverschrokken was, en met een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid.’

Stem voor kijkers

Volgens BNNVARA wisten generaties kijkers haar te vinden en te vertrouwen. In de verklaring staat: ‘Generaties kijkers vertrouwden haar. Zij gaf een stem aan mensen die niet vanzelfsprekend gehoord werden en hield tegelijkertijd de macht een spiegel voor. Dat deed zij met een vanzelfsprekende autoriteit die nooit afstandelijk werd, en met een menselijkheid die altijd voelbaar was, maar nooit sentimenteel werd.’

Extra uitzending en documentaire

Om stil te staan bij haar leven en werk, zendt Pauw & De Wit zondagavond om 21.00 uur een extra aflevering uit, gepresenteerd door Tim en Roos. Later op de avond, om 23.30 uur, wordt ook de documentaire Sonja Barend – Vragen zonder antwoord van Coen Verbraak uit 2012 herhaald. BNNVARA sluit de verklaring af met de woorden: ‘Wij zijn Sonja intens dankbaar voor alles wat zij heeft betekend. Voor de omroep, voor Nederland en voor iedereen die zich in haar gesprekken gezien en gehoord voelde. Haar stem zal worden gemist, haar invloed blijft.’