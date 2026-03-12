Koning Willem-Alexander hoopt dat volgend startdiner ‘pas in 2030 plaatsvindt’

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het startdiner voor het kabinet-Jetten laten weten dat hij hoopt dat het volgende startdiner pas in 2030 nodig is. Daarmee doelde hij erop dat het kabinet dan de volledige vier jaar zou moeten uitzitten.

Nieuwe traditie

In zijn toespraak stond de koning stil bij het feit dat het startdiner nog een jonge traditie is. De eerste editie was in 2022 bij de start van kabinet-Rutte IV, daarna in 2024 bij kabinet-Schoof en nu opnieuw in 2026. “Hoe dierbaar dit startdiner ons ook is,” zei hij, ‘wij zouden het toejuichen als de volgende editie pas in 2030 plaatsvindt.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Zware opgaven

Willem-Alexander erkende dat er veel gevraagd wordt van de bewindslieden om plannen erdoor te krijgen, zeker zonder stevige meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer. Ook noemde hij de ‘ongekende opgaven’ waar Nederland voor staat en de ‘onstuimige internationale omgeving’ waarop het kabinet moet inspelen.

Steun van thuis

Tot slot richtte de koning zich nadrukkelijk ook tot de partners die mee waren. Hij benadrukte dat hun steun cruciaal is. Politiek kan hard zijn, zei hij, maar met familie en vrienden om je heen is het makkelijker om onder druk gezond en positief te blijven.

Bekijk ook:

BEELD: ANP