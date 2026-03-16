Krezip kondigt theatertour aan met 18 shows in Nederland en België

Tekst: Denise Delgado

16/03/2026

Krezip gaat vanaf dit najaar weer op pad met een theatertour door Nederland en België. De band speelt in totaal achttien voorstellingen. Dat meldt concertorganisatie Friendly Fire.

Slot in Carré

De tour begint op 25 september 2026 en doet onder meer steden als Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Venlo, Groningen, Antwerpen en Hasselt aan. De laatste show staat gepland op 21 maart 2027 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Tijdens de avondvullende shows speelt Krezip nummers uit hun hele repertoire. Daarnaast delen de bandleden persoonlijke verhalen en is er ruimte voor verzoeknummers uit het publiek. ‘In 2024 stonden we, voor het eerst in lange tijd (bijna 20 jaar! ) weer samen op het theaterpodium. Waar we het de eerste keer, lang geleden, allemaal een beetje onwennig vonden, vinden we het spelen in zo’n intieme setting nu een van de leukste dingen om te doen.’

Tickets voor alle data gaan woensdag in de verkoop via krezip.nl.

Bekende hits

Krezip brak in 2000 door met I Would Stay en scoorde daarna meerdere hits, waaronder All My Life, Sweet Goodbyes, Lost Without You en Make It a Memory.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KREZIPOFFICIAL

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

