Krezip geeft ‘speciaal’ optreden tijdens Pinkpop

Tekst: Nicky Molendijk

Het is zondag een bijzondere dag voor Krezip. De band heeft een optreden bij Pinkpop en drummer Bram van den Berg staat ook weer op het podium. “Dit is een hele speciale voor ons”, aldus Jacqueline Govaert.

“Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, maar we moesten onze drummer Bram even missen”, zegt de zangeres tegen het publiek. “Die speelde tijdelijk bij een ander bandje”, voegt ze eraan toe. Van den Berg verving vanaf september 2023 de drummer van U2, Larry Mullen Jr., die moest herstellen van een operatie. “Hij speelde even bij U2. Ja, wij vinden het ook nog steeds bizar. Maar speciaal voor Pinkpop speelt hij mee vandaag, iets waar we ook heel blij mee zijn”, legt Govaert uit.

Eerder deze week maakte Bram bekend dat hij vertrekt bij Krezip. Toch zal hij op 6 december nog een keer optreden met de band in de Ziggo Dome. “Dat wordt zijn allerlaatste concert met ons. Dat is even slikken voor iedereen, maar huilen doen we later. We gaan vandaag vooral vieren dat we hier na 25 jaar nog steeds staan met z’n zessen.”