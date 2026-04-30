Nicolette van Dam en Bas Smit breken vakantie af voor uitvaart Jade Kops

Tekst: Lisa Manche

Nicolette van Dam en Bas Smit breken hun vakantie af om de uitvaart van Jade Kops bij te wonen. Het stel verblijft samen met hun kinderen in Vietnam. Op Instagram vertelt Nicolette meer over hun beslissing om naar Nederland te komen.

‘Onze lieve vriendin Jade is niet meer’

Nicolette schrijft dat ze samen met haar gezin een fijne vakantie heeft gehad. Ze hebben samen gefietst door rijstvelden, op scooters ‘gecrosst door de geweldige stad Ho Chi Minh’ en genoten van snorkelen en zonsondergangen. Maar voor het gezin was het ook een reis met een traan. ‘Want onze lieve vriendin Jade is niet meer. Daarom hebben we besloten onze reis eerder te stoppen en terug te gaan naar huis.’

De uitvaart van Jade vindt vrijdag plaats in besloten kring. Nicolette en Bas zijn nauw verbonden aan het Prinses Máxima Centrum, waar Jade behandeld werd en hadden veel contact met haar.

Lees ook: Familie van Jade Kops reageert op steunbetuigingen

Herinneringen voor altijd

De presentatrice realiseert zich met het overlijden van Jade heel goed dat het leven kostbaar is. ‘Extra dankbaar voor de tijd die we als gezinnetje gedeeld hebben. Herinneringen voor altijd’, sluit ze haar bericht af.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Jade overleed vorige week vrijdag op 19-jarige leeftijd aan kanker. Ze deelde haar leven en haar omgang met de ziekte jarenlang via social media.