Ramses Shaffy te horen in nieuw duet met Claudia de Breij

Tekst: Evelien Berkemeijer

Claudia de Breij heeft in Een Schat Aan Shaffy een nieuw duet opgenomen met Ramses Shaffy. In het programma volgt Chris Zegers bekende artiesten die onbekend werk uit de nalatenschap van Ramses nieuw leven inblazen.

De basis daarvoor werd gevonden op cassettebandjes van Ramses Shaffy. Die werden jarenlang bewaard door Liesbeth List en haar dochter Elisah. In Een Schat Aan Shaffy worden die beluisterd en kiest elke artiest een favoriet.

Doos vol onafgemaakte liedjes

Onlangs werd een doos met cassettebandjes vol nieuwe ideeën voor liedjes van Ramses teruggevonden. Daarop staan soms complete nummers, soms slechts wat pianonoten en soms improvisaties van de zanger. Claudia, Akwasi, Marlijn Weerdenburg en Karsu laten zich in het programma door dat materiaal inspireren en maken er nieuwe nummers van. Chris Zegers bezoekt met hen ook plekken die onlosmakelijk met Ramses verbonden zijn.

Spannend studio-oment

In de tweede aflevering, die afgelopen dinsdag te zien was, nam Claudia het nummer Je Hoeft Niet Zo Sterk Te zijn op. In het programma én in het nummer is te horen hoe Ramses die zin letterlijk zo zingt. Het opnemen in de studio vond Claudia spannend, maar ze keek er ook naar uit: ‘Op een gegeven moment komt Ramses me aan de hand nemen. Tot daar moet ik het alleen doen en dan gaan we samen.’

Alsof Ramses erbij is

Voor Claudia voelde het opnameproces echt als een samenwerking, vertelt ze: ‘Ook wel met Ramses.’ Ook Akwasi was onder de indruk en geëmotioneerd door het nummer. Marlijn zegt over de aanwezigheid van zijn stem: ‘Hij is er dan meteen natuurlijk helemaal bij.’ Karsu wijst daarnaast op de tekst die Claudia zelf schreef en noemt vooral de zin ‘mijn tranen worden water bij jouw wijn’ mooi.

Nog één aflevering te zien

Op 24 maart is nog één aflevering van Een Schat Aan Shaffy te zien, om 20.30 uur op NPO 2. De afleveringen zijn ook terug te kijken via NPO Start. Ramses, die op 1 december 2009 overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker, geldt nog altijd als een van de grootste artiesten die Nederland heeft gekend.

