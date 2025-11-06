Portretten Claudia De Breij, Cabaretière En Schrijfster

Claudia de Breij deelt favoriete klassieke muziek

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/11/2025

Claudia de Breij groeide op met kleinkunst, pop en rock. Later kwamen daar soul, funk en hiphop bij. Toch bleef ze bezig met andere stijlen, vooral door te luisteren naar artiesten die bruggen sloegen tussen genres. Afgelopen zaterdagochtend deelde ze op de radio de muziek die haar toegang gaf tot de wereld van de klassieken.

Claudia de Breij ontdekte gaandeweg dat sommige klassieke stukken haar diep konden raken. Muziek die niet alleen mooi was om te horen, maar haar ook roerde.

Huilend voor de tv

Het begon met West Side Story. Toen Claudia voor het eerst de muziek uit die film hoorde, werd ze overmand door emotie. Het nummer Symphonic Dances (Somewhere) roerde haar tot tranen, zelfs zonder dat ze de film had gekeken. Het was dan ook het eerste nummer dat ze deelde in de uitzending.

Lees ook: Claudia de Breij open over moeilijke periode: ‘Kleine midlifecrisis’

Van cd’tjes tot ontdekkingstocht

Claudia’s eerste kennismaking met klassieke muziek kwam via eenvoudige middelen: ‘De cd’tjes van de Kruidvat, of de cd’s die je kon lenen bij de bibliotheek.’ Tussen die schijfjes zaten soms onverwachte parels die haar blik verruimden. Zo begon ze te ontdekken dat klassieke muziek niet onbereikbaar hoefde te zijn, maar juist ontroerend dichtbij kon komen.

Een vergeten stem

Een bijzondere vondst was een cd van zangeres Marjol Flore: ‘Een beetje in de vergetelheid geraakte naam.’ Op die plaat stond het lied Ankündigung einer Chansonette, met tekst van Erich Kästner en muziek van Herwig Reiter. Claudia vertelde daarover: ‘Iedere zanger zou het eens moeten draaien voordat ze het podium op gaan, want dit is hoe je een chanson zou moeten menen.’

De keuze van Claudia de Breij

Claudia de Breij deelt ook haar favoriete nummers. Hieronder is haar top 5 te bekijken. Klik hier voor de gehele lijst.

  1. Leonard Bernstein – Symphonic Dances (uit West Side Story) – Somewhere
  2. Marvin Hamlisch – Look What I’ve Got
  3. Johann Sebastian Bach – Der Gerechte Kommt Um
  4. Thijs van Leer – Sylvia
  5. Richard Rodgers & Stephen Sondheim – Into the Woods & South Pacific – medley, ‘children will listen & You’ve got to be taught’

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

