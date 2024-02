Claudia de Breij open over moeilijke periode: ‘Kleine midlifecrisis’

Claudia de Breij staat weer met plezier op het podium, nadat zij het afgelopen jaar lange tijd thuis zat met een naar eigen zeggen “kleine midlifecrisis”. In een interview in De Telegraaf vertelt de cabaretière (48) zaterdag dat de maandenlange pauze er ook voor heeft gezorgd dat ze durft te genieten van haar eigen successen.

“Ik heb altijd last gehad van het imposter-syndroom. Ik dacht: er komt een moment dat mensen door hebben dat je maar wat aan het doen bent”, bekent De Breij in de krant. “Maar juist door die pauze realiseerde ik me opeens dat dat onzin is. De zalen zitten best al een tijdje vol, ik heb drie oudejaarsconferences gemaakt waar ik erg trots op ben. Opeens vroeg ik me af waarom ik niet veel meer van dat succes durf te genieten.”

Een klein jaar zat De Breij thuis. Waar het in het begin niet lukte om te ontspannen, kreeg ze dat dankzij een advies van Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt toch voor elkaar. Ze ging brood bakken. “Dat werkte zó louterend”, aldus De Breij lachend. “Als deeg mislukt, kun je die homp weggooien en opnieuw beginnen. Het was ook niet erg als het fout bleef gaan, want we hebben drie geweldige bakkers op loopafstand. Er lag geen enkele druk op mij.”

Met de ontspanning kwam ook het besef dat ze weer plezier kreeg in haar werk op het toneel en gaat binnenkort haar nieuwe voorstelling Wat als in première. “Inmiddels heb ik een punt bereikt dat ik kan zeggen: ik denk dat dit leuk is, doe ermee wat je wilt. Als dat betekent dat deze voorstelling niets voor jou is, dan is dat maar zo. Een kunstenaar hoeft niet te vertellen hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit, maar kan je juist twee uur in een ander perspectief meenemen. Door dat besef heb ik mijn plezier in het spelen teruggevonden.”