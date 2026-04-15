Het Sinterklaasjournaal wint prijs: ‘Grote ode aan vakvrouw Dieuwertje Blok’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Sinterklaasjournaal heeft dinsdagavond de Machiavelliprijs 2025 gewonnen. De prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt voor een prestatie op het gebied van publieke communicatie, werd in Den Haag overhandigd aan Merel Westrik en Jeroen Kramer.

Voor de Stichting Machiavelli is de bekroning ook een eerbetoon aan Dieuwertje Blok, die vorig jaar overleed. Merel Westrik nam de presentatie van het programma in 2024 van haar over. Volgens de jury is Het Sinterklaasjournaal al 25 jaar een vaste en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving.

Postume erkenning

Merel Westrik nam het bronzen beeldje dinsdagavond in ontvangst samen met verslaggever Jeroen Kramer. Stichting Machiavelli-voorzitter Marja Wagenaar noemde de prijs bij de uitreiking een ‘postume erkenning en een grote ode aan deze vakvrouw’. Daarbij verwees de voorzitter nadrukkelijk naar Dieuwertje Blok, die het programma meer dan twintig jaar presenteerde. ‘Dieuwertje Blok wás het Sinterklaasjournaal’, zei Wagenaar.

Lof voor Het Sinterklaasjournaal

De organisatie had eerder al bekendgemaakt dat de Machiavelliprijs voor het jaar 2025 naar Het Sinterklaasjournaal gaat. In het juryrapport staat dat het programma al vijfentwintig jaar zorgt voor dagelijkse magie en gespreksstof voor jong en oud. Ook spreekt de jury van een uitzending die zich beweegt op het snijvlak van traditie en verandering. ‘Het is uitzonderlijk knap hoe Het Sinterklaasjournaal op meerdere niveaus communiceert: in eenvoudige taal, toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen, zonder aan scherpte in te boeten’, aldus het rapport.

Eerbetoon aan makers en voorgangers

Na afloop zei Merel tegen het ANP dat Dieuwertje het ‘hartstikke leuk had gevonden’ dat Het Sinterklaasjournaal de prijs heeft gekregen. ‘Alles wat je doet, doe je uiteindelijk in de voetsporen van de mensen die zijn voorgegaan. Ik geloof ook, zoals ze dat zelf ook geloofde, dat ze bij tijden even meekijkt met ons.’ De presentatrice noemde de onderscheiding daarnaast een ‘mooi eerbetoon aan alle mensen die ooit hebben meegewerkt aan het programma en aan het eind van het jaar samenkomen als een soort geheim genootschap om dit programma in elkaar te zetten’.