Niels van der Laan wist niet dat hij bedreigd werd na Sinterklaasjournaal

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/12/2025

Cabaretier en presentator Niels van der Laan hoorde pas via de politie dat hij na het Sinterklaasjournaal werd bedreigd. Zelf merkte hij niets, omdat hij geen sociale media gebruikt. Wat eerst als een bizarre grap voelde, bleek al snel bittere ernst.

Tijdens een gesprek met Shownieuws vertelt Niels van der Laan hoe hij het nieuws binnenkreeg en wat het met hem deed. Eerst kon hij er nog om lachen, daarna sloeg de stemming om. Toch blijft hij nuchter over de vraag of hij bij het Sinterklaasjournaal wil blijven.

Van grap naar werkelijkheid

Niels: ‘Toen vond ik het eerst heel grappig, omdat het ging over bedreigingen aan de Hoofdpiet. Dat zou zo een aflevering in het Sinterklaasjournaal kunnen zijn.’ Dat gevoel kantelde snel: ‘Toen het echt was, vond ik het niet zo leuk natuurlijk.’

Geen reden voor vertrek Sinterklaasjournaal

Over de concrete dreiging zegt hij: ‘Het was niet lang heel angstig gelukkig. Daarna bleef alleen de online drek over. Heel veel agressie en haat.’ Op de vraag of hij wil blijven bij het Sinterklaasjournaal is hij duidelijk: ‘Natuurlijk! Ik heb toch het idee dat we wel te maken hebben met mensen die verschrikkelijk kwaad zijn en dat die woede ergens naartoe moet en dat ik het toevallig ben.’

