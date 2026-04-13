Justin Bieber keert met nostalgische show terug op Coachella

Tekst: Evelien Berkemeijer

Justin Bieber heeft zaterdagavond zijn langverwachte terugkeer op het grote podium gemaakt als hoofdact van Coachella. Het was voor de zanger zijn grootste liveshow in vier jaar, nadat zijn wereldtournee van Justice werd afgelast vanwege gezondheidsproblemen.

Justin Bieber opende de show alleen op een verder leeg podium en speelde eerst nummers van zijn albums Swag en Swag II uit 2025. Daarna vertelde hij het publiek dat hij hen ‘op een reis’ wilde meenemen, waarna hij in zijn eigen archief dook. Daarbij vroeg hij herhaaldelijk: ‘Hoe ver ga je terug?’

Terug naar het begin

Het grootste deel van zijn optreden bracht Justin zittend achter een laptop door, terwijl hij meezong met YouTube-muziekvideo’s van oudere hits als Baby en Never Say Never. Daarmee leek hij een eerbetoon te brengen aan het platform waarop hij ooit werd ontdekt.

Homevideo’s op groot scherm

Ook liet Bieber homevideo’s zien die hem op zijn twaalfde onder de aandacht van de industrie brachten. Die beelden verschenen op het grote scherm, terwijl hij tussendoor ook leek te reageren op live reacties op de YouTube-stream van zijn set.

Eerste grote optreden na gezondheidsproblemen

Bieber annuleerde eerder zijn wereldtournee nadat bij hem in 2022 het Ramsay Hunt-syndroom was vastgesteld, een complicatie door gordelroos die gezichtsverlamming kan veroorzaken. Sindsdien bracht hij in juli 2025 het verrassingsalbum Swag uit en stond hij in februari alweer live op het podium tijdens de Grammy Awards.