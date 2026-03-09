2026 Grammy Awards Arrivals Justin Bieber Hailey Bieber

Justin Bieber gooit geïrriteerd waterfles naar paparazzi na date met Hailey

Tekst: Denise Delgado

09/03/2026

Justin Bieber lijkt het zat te zijn. De zanger (32) gooide in Los Angeles een waterfles richting paparazzi nadat hij en zijn vrouw Hailey Bieber (29) na een etentje werden opgewacht in een parkeergarage in West Hollywood. Beelden van het moment verschenen online.

Fles raakt niemand

Op de video is te zien dat Bieber zichtbaar geïrriteerd naar de auto loopt. Zodra het stel in een SUV zit, gooit hij een halfvolle waterfles in de richting van de fotografen. Volgens de berichtgeving raakte de fles niemand. Bekijk de beelden hieronder.

Vaker botsingen met paparazzi

Het is niet de eerste keer dat Bieber in aanvaring komt met fotografen. Eerder uitte hij vaker frustratie over het continu gevolgd worden en riep hij paparazzi op om te stoppen met provoceren.

BEELD: ANP/TMZ

