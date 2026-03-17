Ontvangst Medaillewinnaars Paralympische Winterspelen 2026

Paralympische helden ontvangen door Willem-Alexander en prinses Margriet

Tekst: Denise Delgado

17/03/2026

De Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen zijn dinsdag gehuldigd in Den Haag. Na afloop stond er ook een koninklijke ontvangst op het programma: de sporters gingen langs bij koning Willem-Alexander en prinses Margriet op Paleis Noordeinde.

Medaillewinnaars in het zonnetje

Zitskiër Niels de Langen (twee keer zilver, één keer brons), zitskiër Jeroen Kampschreur (drie keer goud) en snowboardster Lisa Bunschoten-Vos (zilver) werden uitgebreid gefeliciteerd. Ook chef de mission Esther Vergeer was aanwezig.

Woorden van de premier

In de Glazen Zaal werden de paralympiërs toegesproken door onder anderen premier Rob Jetten. Hij benadrukte dat het succes het resultaat is van teamwork. Ook de steun van familie, vrienden en supporters noemde hij onmisbaar, ‘wat mij betreft ook een medaille waard’.

Sportminister: ‘Laat dit inspireren’

Ook sportminister Mirjam Sterk sprak haar waardering uit. Ze benadrukte het belang van gelijke kansen voor sporters met een beperking en hoopte dat de prestaties anderen inspireren om te gaan sporten en hun doelen na te jagen.

Bezoek aan het paleis

Na de huldiging reisde de groep door naar Paleis Noordeinde, waar Willem-Alexander en prinses Margriet de paralympische medaillewinnaars ontvingen.

Vriendin Kow Lespetits 11.04.2024 Wubbe 27

