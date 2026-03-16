Willem-Alexander en Máxima

Koningspaar viert TeamNL-succes en ‘kijkt uit’ naar hun komst

Tekst: Denise Delgado

16/03/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op TeamNL na de Paralympische Spelen in Milaan-Cortina. In een persoonlijk bericht op sociale media laat de koning weten dat hij en Máxima met plezier hebben gekeken naar de prestaties van de Nederlandse paralympiërs.

Zeven medailles

Volgens koning Willem-Alexander keert TeamNL terug met zeven medailles. ‘Koningin Máxima en ik hebben genoten van de races van onze paralympische sporters in de sneeuw van Cortina!’, schrijft hij onder een foto waarop de paralympiërs de vlaggen van hun landen omhoog houden.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Ontvangst op Paleis Noordeinde

Dinsdag ontvangen de koning en prinses Margriet de Nederlandse paralympische sporters op Paleis Noordeinde. ‘We kijken ernaar uit,’ aldus de koning.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

LEES OOK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise