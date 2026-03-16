Koningspaar viert TeamNL-succes en ‘kijkt uit’ naar hun komst

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op TeamNL na de Paralympische Spelen in Milaan-Cortina. In een persoonlijk bericht op sociale media laat de koning weten dat hij en Máxima met plezier hebben gekeken naar de prestaties van de Nederlandse paralympiërs.

Zeven medailles

Volgens koning Willem-Alexander keert TeamNL terug met zeven medailles. ‘Koningin Máxima en ik hebben genoten van de races van onze paralympische sporters in de sneeuw van Cortina!’, schrijft hij onder een foto waarop de paralympiërs de vlaggen van hun landen omhoog houden.

Ontvangst op Paleis Noordeinde

Dinsdag ontvangen de koning en prinses Margriet de Nederlandse paralympische sporters op Paleis Noordeinde. ‘We kijken ernaar uit,’ aldus de koning.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS