Koningspaar feliciteert Jeroen Kampschreur met paralympische goud

Tekst: Denise Delgado

Het koningspaar zet de slingers op: Willem-Alexander (58) en Máxima (54) feliciteren zitskiër Jeroen Kampschreur (26) met zijn gouden medaille op de Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina.

Goud op de super-G

Kampschreur pakte maandag de titel op de super-G en bezorgde Nederland daarmee het eerste paralympische goud van deze Spelen. Het koningspaar reageerde enthousiast en sprak van een razendsnelle start en een geweldige race.

Tweede Nederlandse medaille

Het goud van Kampschreur is de tweede Nederlandse medaille op deze editie. Zaterdag won skiër Niels de Langen al zilver op de afdaling.

Het koningspaar was in februari in Milaan om wedstrijden te bezoeken tijdens de ‘reguliere’ Winterspelen. In een video is te zien hoe Willem-Alexander eerder ook schaatssters Femke Kok en Jutta Leerdam feliciteerde met hun medailles.

