Bloemstuk koningspaar bij afscheid Jonnie Boer

In het beroemde driesterrenrestaurant van Jonnie kregen genodigden de gelegenheid afscheid te nemen. De uitvaart zelf vindt vrijdag in besloten kring plaats.

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (53) hebben donderdag een bloemstuk laten neerleggen bij het afscheid van topkok Jonnie Boer in De Librije. Op beelden is te zien dat het bloemstuk is voorzien van een lint met de initialen van het koningspaar.

