Video’s Diddy bewijzen volgens advocaten onschuld: ‘Slachtoffer vermaakt zich’

De advocaten van Sean ‘Diddy’ Combs (55) stellen dat de video’s die door een vermeend slachtoffer zijn ingediend als bewijs van verkrachting, juist aantonen dat er sprake was van wederzijdse instemming.

Volgens rechtbankdocumenten in handen van Page Six, gaat het om negen video’s waarin te zien is dat volwassenen, waaronder Diddy, volgens de verdediging slechts consensuele seksuele activiteiten in een langdurige relatie hebben.

De advocaten benadrukken dat het vermeende slachtoffer, aangeduid als ‘slachtoffer 1’, niet alleen instemde met de activiteiten, maar ‘zich ook zou hebben vermaakt’. In de beelden zou geen sprake zijn van dwang of geweld en het slachtoffer zou zelfs ‘dominant en volledig in controle’ zijn. De aanklager wordt verweten de zogenoemde ‘Freak-Offs’-seksfeesten van Sean onterecht als ‘walgelijk en onsmakelijk’ te hebben neergezet, alsof dwang in het spel zou zijn geweest.

Lees ook: Opnieuw aanklacht tegen Diddy voor seksueel misbruik

Diddy wordt beschuldigd van verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Volgens de aanklagers maakte hij gebruik van fysiek, emotioneel en verbaal geweld om slachtoffers te dwingen deel te nemen aan zijn ‘Freak-Offs’.

Volgens rapporten vertegenwoordigt een advocatenkantoor in Texas meer dan 50 vermeende slachtoffers die beweren seksueel te zijn misbruikt door de rapper en zijn medewerkers, waaronder minderjarigen. Eén van de aanklagers, Cassie Ventura, heeft haar klacht ingetrokken na het bereiken van een schikking met Diddy. Momenteel zit hij vast in een gevangenis in New York, in afwachting van zijn proces dat gepland staat voor mei 2025.

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES