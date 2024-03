Vermeend slachtoffer Diddy mag niet anoniem blijven

De vrouw die rapper Sean ‘Diddy’ Combs beschuldigt van aanranding mag niet langer anoniem blijven als de zaak niet wordt verworpen. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die juridische documenten in handen heeft.

De rechter in de zaak heeft het verzoek van de vrouw afgewezen om anoniem te blijven. Zij hoeft haar identiteit echter niet bekend te maken als de zaak wordt verworpen, zoals de 54-jarige Diddy heeft verzocht.

In december vorig jaar diende de vrouw een aanklacht in. Zij beweert dat ze in 2003 door Combs is verkracht. Zij zou door de toenmalige directeur van Combs’ platenmaatschappij Bad Boy Records en een man die niet bij naam wordt genoemd zijn uitgenodigd om de rapper in zijn studio te ontmoeten. Daarvoor reisde zij per privévliegtuig. De vrouw zou op de luchthaven al zijn gedwongen tot orale seks. In de studio zouden zij haar drugs en alcohol hebben gegeven en gedwongen hebben tot seksuele handelingen.

Karaktermoord

Diddy ontkent zijn betrokkenheid bij de groepsverkrachting. De rapper vindt dat geprobeerd wordt om “karaktermoord” op hem te plegen. Hij is de afgelopen tijd meermaals aangeklaagd voor verkrachting. In een verkrachtingszaak rond zijn ex Cassie heeft de artiest een schikking getroffen.