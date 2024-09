Sean ‘Diddy’ Combs gearresteerd in New York



Sean ‘Diddy’ Combs is in New York gearresteerd, melden The New York Times en TMZ op basis van bronnen. Onduidelijk is op grond van welke verdenkingen de rapper vastzit.

Er zijn al langer geruchten dat Amerikaanse justitie een zaak voorbereidt tegen Combs. In maart werden huiszoekingen gedaan in zijn panden in Los Angeles en Miami. Dat had te maken met een onderzoek naar Combs om betrokkenheid bij mensenhandel voor seks. Eerder lag hij ook al onder vuur om meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik.

Verkrachting

De 54-jarige Combs is de afgelopen tijd door meerdere vrouwen aangeklaagd voor verkrachting. Een van hen beweert dat ze in 2003 op 17-jarige leeftijd slachtoffer van hem werd. Sean Combs, ook bekend als Puff Daddy of rapper Diddy, ontkende eerder alle beschuldigingen aan zijn adres. “Genoeg is genoeg”, schreef hij er eind vorig jaar op Instagram over.